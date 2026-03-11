В Амурской области подросток пытался устроить крушение поезда

В Амурской области 16-летний подросток положил автомобильную шину на железнодорожные пути перед приближающимся поездом и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает транспортная полиция Забайкалья.

Инцидент произошел воле города Свободный, юноша чуть не устроил крушение поезда. Он положил на рельсы автомобильную шину. Машинист вовремя заметил препятствие, столкновения удалось избежать.

Подростка задержали, он полностью признал вину и раскаялся. Возбуждено уголовное дело по статье о действиях, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого на Алтае 18-летняя девушка по заданию «куратора» пыталась сжечь релейный шкаф. Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. На движение поездов происшествие не повлияло.

Ранее помощник машиниста пытался сжечь электровоз в Амурской области.