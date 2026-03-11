Размер шрифта
В Санкт-Петербурге детей могут начать досматривать на входе в школы

78.ru: в Петербурге предложили узаконить досмотр школьников на входе в школы
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге депутаты предложили узаконить досмотр школьников на входе в учебные заведения. Об этом сообщает 78.ru.

Так, в ходе обсуждения депутат Госдумы Николай Валуев сказал, что случаи проноса опасных предметов в школы — это печальная практика в условиях информационной войны, а дети могут стать жертвами мошенников и пойти на преступления

«Существующие методы контроля не всегда достаточны, и изменения на федеральном уровне крайне важны», — сказал он.

Депутат Константин Чебыкин, в свою очередь, напомнил об эпизодах нападений в учебных учреждениях, которые происходят в разных регионах России.

Было предложено изменить федеральные законы, чтобы наделить сотрудников школ полномочиями на личный досмотр, а также обязательную сертификацию охранных организаций. Также депутаты подняли вопрос возможного оборудования школ интерскопами.

Уточняется, что методические рекомендации от Росгвардии для создания единой инструкции власти уже получили.

Ранее в Свердловской области власти начали мониторить аккаунты школьников в соцсетях.

 
