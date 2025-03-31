В Италии 92-летний мужчина завершил свой 30-й подряд Римский марафон, пишет Oddity Central.

92-летний итальянец Антонио Рао завершил Римский марафон в 30-й раз подряд, преодолев дистанцию за 6 часов 44 минуты 16 секунд. Это на 10 минут быстрее, чем в прошлом году.

Рао бегает уже 80 лет и до сих пор тренируется по 20–30 километров в неделю. Его страсть к бегу началась в детстве: в 10 лет он сбежал из дома в Калабрии в Рим, а в юности начал бегать ежедневно. За последние три десятилетия он ни разу не пропустил Римский марафон.

«Если я смог в таком возрасте, то и любой сможет. Я хотел бы быть примером для других», — заявил пенсионер.

В 2023 году он установил мировой рекорд для своей возрастной категории (90+), пробежав марафон за 6 часов 14 минут и побив предыдущее достижение на 30 минут.

«Бег, ходьба — это жизнь. Я приглашаю всех к этому», — добавил Рао.

Ранее в Китае 71-летний пенсионер стал звездой легкой атлетики.