В Подмосковье для поиска детей задействовали дополнительные силы

В Подмосковье продолжаются мероприятия по поиску пропавших детей. Об этом сообщает представитель МЧС по региону Татьяна Василенко.

По ее словам, специалисты расширили зону поисков. Также к поисковой операции привлекли дополнительные группы водолазов. Территорию осматривают спасатели на катерах, беспилотники, а также пешие группы.

«В поиске пропавших детей задействованы все возможные силы и средства», – заключила она.

В беседе с ТАСС представители оперштаба заявили, что ситуация с проверкой воды осложняется из-за половодья. При этом на воде работе специальной техники мешают льдины и рыхлый лед.

Дети пропали 7 марта. Компания из двух 12-летних мальчиков и 13-летней девочки отправилась к Москва-реке. Предположительно, во время игр на воде два человека ушли под воду. Один пытался помочь, но также провалился под лед. Специалистам удалось найти одного мальчика, он не выжил.

