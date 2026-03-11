Женщина, которую врачи объявили мертвой, очнулась в скорой из-за тряски от плохой дороги

В Индии женщина, объявленная мертвой, очнулась в скорой во время наезда на яму

В индийском штате Уттар-Прадеш 50-летняя женщина, которую врачи объявили мертвой, неожиданно пришла в себя во время поездки в машине скорой помощи, пишет The Times of India.

Винита Шукла находилась в больнице города Барейли, когда медики сообщили семье, что пациентка умерла. После этого родственники решили отвезти женщину домой на машине скорой помощи, чтобы подготовить ее к погребению.

По словам супруга Виниты, дорога была сильно повреждена и усеяна ямами, из-за чего машина постоянно подпрыгивала. В какой-то момент автомобиль наехал на глубокую выбоину. Сразу после этого, как утверждает муж женщины, произошло неожиданное — женщина вновь начала нормально дышать.

После этого Шуклу отвезли обратно в больницу. Там врачи оказали ей экстренную медицинскую помощь и несколько дней наблюдали за ее состоянием. Спустя несколько дней лечения индианка вернулась домой. По словам ее мужа, сейчас она находится в сознании и разговаривает с членами семьи.

Ранее в Британии пришла в себя женщина с умершим мозгом.