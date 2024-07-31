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В Британии пришла в себя женщина с умершим мозгом

В Великобритании очнулась женщина, смерть мозга которой констатировали врачи

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Freepik

В Великобритании 32-летняя пациентка пришла в себя за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения, чем удивила свою семью и врачей. Об этом пишет My London.

«Семья женщины, чей мозг, как опасались, умер после передозировки, празднует ее «чудесное» выздоровление за несколько часов до того, как систему жизнеобеспечения должны были отключить», — говорится в публикации.

Как пишет издание, мозг Эммы Прайс был поврежден после ее неудачной попытки лишить саму себя жизни. Как рассказали родственники британки, женщина решилась на такой шаг из-за издевательств на работе. В результате Прайс перенесла инсульт и была введена в искусственную кому.

Через какое-то время врачи констатировали, что пациентка больше не очнется. Ее родители уже начали готовиться к похоронам, поскольку планировалось отключение от аппарата жизнеобеспечения, когда женщина неожиданно открыла глаза.

По данным My London, она даже смогла продержаться без аппарата искусственной вентиляции легких более 30 минут. В настоящее время Прайс способна коммуницировать с окружающими только с помощью ограниченной мимики и движений головы.

Родители британки, как и врачи, не могут объяснить произошедшее, называя это «ничем иным, как чудо».

Ранее отец двух детей вышел из комы за несколько часов до отключения аппарата жизнеобеспечения.

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