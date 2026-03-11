Челябинская клиника разводила пенсионеров на кредиты, выдумывая болезни

В Челябинске будут судить мошенниц, разводивших пенсионеров на кредиты

В Челябинске перед судом предстанут сотрудницы клиники, которая разводила пенсионеров на кредиты вымышленными болезнями. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в период с 2021 по 2023 год, когда злоумышленницы вместе с другими лицами работали в клинике ООО «Моя клиника» на улице Свободы. При обследовании пациентов они подделывали результаты анализов и убеждали их в существовании придуманных болезней. Запуганные клиенты соглашались на навязанное лечение и брали кредиты, хотя на самом деле в медицинской помощи не нуждались.

Общая сумма ущерба по доказанным эпизодам превысила миллион рублей. Большую часть этой суммы, более 946 тысяч рублей, потерпевшим возместили. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 18,7 миллиона рублей наложили арест.

Фигурантки полностью признали вину. Материалы уголовного дела по ч.2 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ направлены в Центральный районный суд Челябинска. Расследование в отношении предполагаемых организаторов этой и другой клиники в данный момент продолжается.

