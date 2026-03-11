«Рожа твоя не нравится»: в Орске агрессивный таксист пытался выволочь пенсионерку из авто

В Орске женщина пожаловалась на таксиста, напавшего на ее мать-пенсионерку

Жительница Орска пострадала во время конфликта с водителем. Об этом сообщает Orsk.ru со ссылкой на дочь женщины.

По данным Telegram-канала, 63-летняя женщина решила поздравить подругу с 8 марта лично, поэтому заказала такси. Так как ей тяжело ходить, россиянка заблаговременно вышла на улицу, чтобы водитель не ждал.

Однако почти сразу водитель проявил агрессию и заявил, что не повезет пассажирку.

«Мне рожа твоя не нравится», – цитирует дочь пострадавшей ответ мужчины на вопрос о причинах такого поведения.

Выходить из такси клиентка отказалась. В ответ таксист заявил, что она покушается на его собственность, после чего отправился не на адрес, а к полицейскому участку.

Около здания МВД мужчина якобы стал вытаскивать женщину из автомобиля. Он стал тянуть ее, кричать и нецензурно выражаться. В этот момент она получила удар по брови.

Побоявшись, что после его движений она упадет и не сможет подняться, пассажирка попросила остановиться, собрала вещи и вышла.

«После произошедшего женщина вызвала другое такси и все-таки доехала до нужного адреса. Позже дома она обнаружила, что получила травму», – сообщается в публикации.

Семья обратилась в полицию. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники МВД.

