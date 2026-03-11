Размер шрифта
В Венгрии пройдет футбольный турнир с участием «Спартака»

Юношеская команда «Спартака» примет участие в футбольном турнире в Венгрии
Минспорта России и МИД Венгрии организовали в Будапеште футбольный турнир для 15-летних футболистов с участием «ПСЖ», «Спартака», «Аталанты», «Марибора», «Гонведа» и «Эльче», сообщается в Telegram-канале министра спорта России, председателя ОКР Михаила Дегтярева.

Как отметил Дегтярев, РФС помог оптимизировать график «Спартака» в Юношеской футбольной лиге.

«Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта. Этим же ребятам уже через несколько лет предстоит побороться за призы в рамках взрослых турниров ФИФА и УЕФА», — написал он.

Матчи пройдут с 12 по 15 марта. «Спартак» сыграет в одной группе с «Марибором» и «Аталантой».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что стоит рассмотреть вопрос возвращении российских команд, так как запреты ничего не дали.

В прошлом году позиция Будапешта не позволила ввести санкции против ОКР и двух российских футбольных клубов, а в декабре 2024-го в столице Венгрии российские пловцы впервые за два с половиной года выступили на Чемпионате мира.

Напомним, в сентябре 2023 года УЕФА пытался вернуть юношеские сборные России на свои турниры, но некоторые участники членов союза выступили против этого решения.

«Это же дети. Сейчас они думают, что мы их ненавидим. Некоторые федерации оказались под таким политическим грузом, что просто испугались. Грустно, что мы настолько ограничены, что не позволяем играть даже детям», – говорил тогда президент УЕФА Александер Чеферин.

 
