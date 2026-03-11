Партию «Новые люди» назвали устойчивой и значимой силой

Рейтинг партии «Новые люди» вырос до 8-9% за последний год

«Новые люди» за первый парламентский цикл прошли путь от политического новичка до устойчивой силы, закрепившись в группе партий-лидеров. Об этом заявила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

В ходе дискуссии эксперты и депутаты Государственной Думы обсудили динамику рейтингов партии, ее законодательную активность, образ в глазах избирателей и элит, а также обновленную партийную программу.

«Партия «Новые люди» – самая молодая из парламентских партий. В 2021 году она успешно прошла пятипроцентный барьер и в дальнейшие годы сохраняла рейтинг поддержки на уровне 6-7%. С 2025 года мы видим рост поддержки партии, и на данный момент ее рейтинг составляет 8-9%, что говорит о ее устойчивой позиции. Партия вошла в группу партий второго эшелона, которые претендуют на второе место в Госдуме», — отметила Григорьева.

По ее словам, согласно опросу «ВЦИОМ-Спутник» (1600 респондентов от 18 лет), возможность проголосовать за «Новых людей» допускают для себя 31% респондентов. Среди факторов роста эксперт выделила работу с разными возрастными группами и повышение информированности о деятельности партии — информированность о деятельности партии выросла на 12% за последний месяц.

Зампред Госдумы Владислав Даванков связал рост рейтингов с обновленной программой «12 шагов к России, в которой хочется жить», каждый пункт которой, по его словам, «рожден из прямого диалога с людьми».

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева подчеркнула экспертный подход фракции. По ее словам, партия выстраивает работу на основе экспертного подхода, превращая идеи профессионалов в работающие механизмы.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил способность партии выращивать новых лидеров.

Руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что у «Новых людей» есть ценностное предложение для самых разных целевых аудиторий.