В Дагестане женщина лишилась возможности иметь детей из-за работников роддома

Жительница Дагестана отсудила у роддома миллион рублей за то, что они лишили ее возможности иметь детей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, беременность у женщины по имени Аминат протекала без каких-либо проблем. После того, как она попала в роддом, медики сделали кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, но самочувствие матери ухудшилось. Медики заверили, что скоро это пройдет.

Спустя четыре месяца ситуация усугубилась. Помимо температуры у Аминат появилась одышка. Ей делали операции, но безуспешно.

Позже женщина попала в местную клиническую больницу, где ее снова прооперировали. Выяснилось, что ей удалили матку, при этом у нее появилась боль в левом боку. В следующем месяце у нее нашли гной в ране.

«Врачи удалили гематому в брюшной полости, часть тонкой кишки и кисту на яичнике. Но боль не уходила», – сообщается в публикации.

Аминат отправилась в Москву, где ее состояние стабилизировали.

Женщина подала на роддом в суд. Сначала ей назначили выплату 500 тысяч рублей, но после обжалования сумму увеличили до миллиона.

