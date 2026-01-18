Размер шрифта
Уральский маньяк с пожизненным сроком потребовал изменить свой приговор

Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских добивается пересмотра приговора
Павел Лисицын/РИА Новости

Пожизненно осужденный житель Урала Николай Чигиринских добивается через суд пересмотра приговора. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, в 2010 году Чигиринских был признан виновным в серии нападений на детей и изнасилований, а также в краже 2 тыс. рублей. Позднее, в 2016 году, в законодательство внесли изменения, согласно которым хищение на сумму до 2,5 тыс. рублей стало квалифицироваться как мелкое и подпадать под административную, а не уголовную ответственность.

В связи с этим осужденный направил ходатайство с требованием изменить приговор. Однако суд в Хабаровском крае отказался принять его заявление. Чигиринских обжаловал это решение и добился направления материалов на новое рассмотрение. Дата заседания пока не назначена.

Николая Чигиринских приговорили к пожизненному лишению свободы в январе 2010 года. По данным Свердловского областного суда, в 2005, 2008 и 2009 годах он жестоко расправился с тремя девочками в возрасте от 8 до 10 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза установила наличие у мужчины расстройств, однако признала его вменяемым — он осознавал опасность своих действий.

Ранее суд отказал «архангельскому Чикатило» в выходе на свободу по УДО.

