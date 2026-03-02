Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врачи спасли пальцы мальчику, который засунул руку в электромясорубку

В Петербурге ребенок засунул руку в мясорубку и чудом избежал ампутации
Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге врачи спасли пальцы мальчику, который засунул руку в работающую электромясорубку. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

В субботу, 28 февраля, полуторагодовалый ребенок поступил в медучреждение с рваными ранами средних фаланг указательного и среднего пальцев правой кисти, также у него диагностировали множественные ссадины на указательном, среднем и безымянном пальцах.

Рентген показал, что кости целы и пострадали только мягкие ткани. Мальчика срочно госпитализировали в микрохирургическое отделение, где провели первичную обработку ран и аутодермопластику (метод хирургической пересадки кожного лоскута пациента с одного участка тела на другой).

Операция прошла успешно и без серьезных последствий, которых можно было ожидать в связи с тяжестью травмы.

«Ребенок, вероятно, успел рефлекторно отдернуть кисть, поэтому повреждения оказались не столь тяжелыми», — уточнили специалисты.

В настоящее время малыш находится под наблюдением медиков.

Ранее российские врачи спасли мужчину, который проглотил кусок стекла.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!