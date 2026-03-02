Врачи спасли пальцы мальчику, который засунул руку в электромясорубку

В Петербурге ребенок засунул руку в мясорубку и чудом избежал ампутации

В Санкт-Петербурге врачи спасли пальцы мальчику, который засунул руку в работающую электромясорубку. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

В субботу, 28 февраля, полуторагодовалый ребенок поступил в медучреждение с рваными ранами средних фаланг указательного и среднего пальцев правой кисти, также у него диагностировали множественные ссадины на указательном, среднем и безымянном пальцах.

Рентген показал, что кости целы и пострадали только мягкие ткани. Мальчика срочно госпитализировали в микрохирургическое отделение, где провели первичную обработку ран и аутодермопластику (метод хирургической пересадки кожного лоскута пациента с одного участка тела на другой).

Операция прошла успешно и без серьезных последствий, которых можно было ожидать в связи с тяжестью травмы.

«Ребенок, вероятно, успел рефлекторно отдернуть кисть, поэтому повреждения оказались не столь тяжелыми», — уточнили специалисты.

В настоящее время малыш находится под наблюдением медиков.

Ранее российские врачи спасли мужчину, который проглотил кусок стекла.