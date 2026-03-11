Размер шрифта
В России могут упростить оформление двойной фамилии

Депутат Горячева: проект об упрощении оформления двойной фамилии доработан
Депутаты Государственной думы доработали законопроект, упрощающий оформление двойной фамилии в браке. Об этом «Парламентской газете» сообщила автор инициативы, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

По словам депутата, в документе развили концепцию оформления двойной фамилии. В частности, изменения предлагается внести в Семейный кодекс и закон об актах гражданского состояния. Если законопроект примут, то двойную фамилию смогут взять как один, так и оба супруга, а также при необходимости изменить ее при расторжении брака.

«Также мы указали порядок выбора последовательности фамилий. Если человек берет двойную фамилию, он сам решает, какая будет первой — его собственная или супруга. Плюс закрепили ограничение: фамилия может состоять не более чем из двух частей», — сказала Горячева.

Данный законопроект был одобрен правительством России в мае 2025 года. Сейчас при желании одного из супругов взять двойную фамилию нужно подавать отдельное заявление в ЗАГС, что создает лишние сложности. Оформить двойную фамилию можно, если «иное не предусмотрено законами субъектов РФ». Новый законопроект предлагает упростить этот процесс, уточнив формулировки в Семейном кодексе.

