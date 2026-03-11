Размер шрифта
Британец купил самолет и делает из него бункер на случай ядерной войны

Metro: британец купил Boeing 737, чтобы использовать его как ядерный бункер
Dave Billings/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Дербишира в Англии купил списанный самолет Boeing 737 на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Marketplace за £4 тыс. и решил закопать его у себя в саду, чтобы использовать в качестве бункера на случай ядерной войны. Об этом сообщила британская ежедневная газета Metro.

По данным издания, 44-летний Дэйв Биллингс построил свой первый бункер 11 лет назад. Однако теперь мужчина хочет его усовершенствовать, поскольку он, по его словам, больше похож на подвал. Биллингс приобрел полноразмерный самолет и приступил к расширению своего подземного убежища, которое соединяется с домом.

Мужчина отрезал заднюю часть самолета и планирует закопать его на глубину пять метров под землю. Войти в бункер можно будет через оригинальную дверь воздушного лайнера. Биллингс уже восстановил кухню самолета и хочет сделать полностью функциональным туалет.

Кроме того, в своем бункере мужчина планирует установить лифт для быстрой транспортировки не только людей, но и припасов под землю. Кроме того, там уже есть кровать. Британец подчеркнул, что бункер в первую очередь создается для развлечения. Однако он не исключил, что укрытие может потребоваться на случай, если военный конфликт в Иране перейдет вдруг в Дербишир.

Ранее британец выставил на продажу отреставрированный ядерный бункер.

 
