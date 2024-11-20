Британец выставил на продажу отреставрированный ядерный бункер

Мужчина из Англии выставил на продажу отреставрированный ядерный бункер, пишет Daily Mail. За такой объект покупателю придется заплатить $19 тысяч.

Джон Грейвс из Понтефракта, Западный Йоркшир, решил выставить на аукцион свой подземный ядерный бункер. Уникальное сооружение, когда-то использовавшееся для мониторинга радиоактивных взрывов по всей Великобритании, теперь превращено в уютное пространство для отдыха и записи музыки.

Бункер, который использовался с 1964 по 1991 год, был закрыт бетоном, когда его купил Грейвс в 2021 году. Оказавшись внутри, он обнаружил, что подземное убежище осталось в относительно хорошем состоянии. Британец решил восстановить бункер, сохранив его историческую атмосферу.

«Это такое необычное, великолепное здание, и в прошлом году мы много им пользовались, нам было очень весело», — рассказал мужчина.

Ориентировочная цена бункера составляет $19 тысяч. Грейвс отметил, что недвижимость не была зарегистрирована, что позволяет будущим покупателям перепланировать ее по своему усмотрению после получения разрешения на строительство.

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