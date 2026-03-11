Размер шрифта
Экс-мэр Сургута признал вину по делу о подкупах

Бывший мэр Сургута Филатов признал вину и заключил досудебное соглашение
Shutterstock/FOTODOM

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов, который обвиняется в совершении 13 эпизодов коммерческого подкупа, признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Сургутского городского суда.

«На досудебной стадии производства по делу Филатов признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме, и с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ему введен запрет на определенные действия.

По версии следствия, с июня 2023 по ноябрь 2024 года обвиняемый, находясь на руководящих должностях в коммерческих организациях Нижневартовска, регулярно получал незаконные вознаграждения от представителей компаний-подрядчиков. Денежные средства передавались за заключение договоров подряда, утверждение исполнительной документации.

Общая сумма средств, полученных незаконным путем, составила 130 млн рублей. Во время расследования на имущество чиновника был наложен арест на сумму 180 млн рублей.

Ранее бывшую начальницу управления Минобороны в Хабаровске обвинили в коррупции.

 
