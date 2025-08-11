На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австралии в водопроводе обнаружили амебу, поедающую мозг

ABC News: в водопроводной воде в Австралии нашли поедающую мозг амебу
true
true
true
close
Shutterstock

В Австралии в водопроводе обнаружили амебу, поедающую мозг, пишет ABC News.

В питьевой воде на юго-западе графства Квинсленд обнаружена опасная амеба Naegleria fowleri, вызывающая опасное заболевание мозга. Об этом сообщил совет графства Мурве, выпустивший уведомление об угрозе общественному здоровью.

По данным властей, амеба была выявлена в системе водоснабжения городов Шарлевиль и Аугателла. Опасный микроорганизм встречается в природе в неочищенной пресной воде и почве при температуре от +25 до +40 °C. Заражение возможно только при попадании воды в нос — например, во время купания или умывания. Питье и использование воды для готовки или стирки не представляют опасности.

Симптомы развиваются в течение недели и включают высокую температуру, сильную головную боль, ригидность шеи, спутанность сознания, сонливость, боль в горле, тошноту, рвоту, галлюцинации, нарушение вкуса и обоняния, а также судороги.

Исполнительный директор совета графства Мурве Брюс Скотт призвал жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей. Представитель здравоохранения Квинсленда подчеркнул, что городская вода безопасна для питья, однако следует избегать попадания ее в нос.

Министерство здравоохранения рекомендовало не купаться в бассейне с городской водой, не использовать ее для промывания носа и контролировать поведение детей во время водных процедур.

Ранее женщина промыла нос водой из-под крана и занесла в мозг инфекцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами