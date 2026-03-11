Россиянин спустя 18 лет сознался в расправе над пожилой родственницей

Мужчина расправился с пенсионеркой ради квартиры и признался в этом спустя 18 лет

В Красноярском крае мужчина расправился с пожилой родственницей 18 лет назад из корыстных побуждений, сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в октябре 2007 года в поселке Большая Мурта. Тогда родственница 68-летней пенсионерки заявила о ее исчезновении, возбудили дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, но расследование приостановили из-за отсутствия улик.

В 2025 году следователи и криминалисты провели углубленный анализ материалов. Ключом стала продажа квартиры пропавшей незадолго до описанных событий.

Допросы соседей указали на семейную пару — дальних родственников женщины — как на участников сделки. В итоге мужчина, 48-летний житель Курска, дал признательные показания, описав обстоятельства и место сокрытия тела на дачном участке у тещи.

По версии следствия, во время визита на дачу между обвиняемым и пенсионеркой возник конфликт из-за продажи недвижимости. Мужчина удушил ее веревкой, а затем убедил всех, что она уехала в другой город.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

