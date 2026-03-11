Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Наука

Болезни десен могут вызвать ослабление костей, выяснили ученые

IJOS: пародонтит может вызывать потерю костной массы
Shutterstock/Studio Romantic

Бактерии, вызывающие пародонтит, могут способствовать потере костной массы через изменения в кишечной микробиоте. К такому выводу пришли китайские ученые, изучив связь воспаления десен с развитием остеопороза. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Oral Science (IJOS).

Пародонтит — хроническое воспалительное заболевание тканей, удерживающих зубы. Им страдают сотни миллионов людей во всем мире, ранее его развитие уже связывали с различными системными заболеваниями. Однако биологические механизмы, которые могли бы объяснить связь пародонтита с остеопорозом, оставались недостаточно изученными.

Исследователи проанализировали образцы слюны людей с тяжелым пародонтитом и у участников со здоровыми деснами. Оказалось, что при пародонтите значительно возрастает разнообразие микробов и увеличивается доля патогенных бактерий.

Чтобы понять, как это влияет на организм, ученые провели эксперименты на мышах. Животным пересадили микробиоту из слюны людей с пародонтитом. В результате у них снизилась минеральная плотность костей и ухудшилась их внутренняя структура. Эти изменения сопровождались увеличением числа остеокластов — клеток, которые разрушают костную ткань.

Дополнительный анализ показал, что ключевую роль в этом процессе играет кишечник. Оральные бактерии не становятся основной частью кишечной микробиоты, но способны менять ее состав и метаболизм. В частности, у животных подавлялся обмен триптофана и снижался уровень индол-3-молочной кислоты — метаболита, который влияет на активность клеток костной ткани.

Когда ученые вводили мышам индол-3-молочную кислоту, плотность костей у них восстанавливалась, а количество остеокластов уменьшалось.

По словам авторов работы, результаты показывают, что бактерии полости рта могут косвенно влиять на состояние костей через кишечник. В будущем воздействие на микробные метаболиты может стать новым подходом к профилактике и лечению остеопороза, а также других заболеваний, связанных с хроническим воспалением полости рта.

Ранее ученые выяснили, что кислота в составе кофе защищает от воспаления десен.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!