Болезни десен могут вызвать ослабление костей, выяснили ученые

Бактерии, вызывающие пародонтит, могут способствовать потере костной массы через изменения в кишечной микробиоте. К такому выводу пришли китайские ученые, изучив связь воспаления десен с развитием остеопороза. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Oral Science (IJOS).

Пародонтит — хроническое воспалительное заболевание тканей, удерживающих зубы. Им страдают сотни миллионов людей во всем мире, ранее его развитие уже связывали с различными системными заболеваниями. Однако биологические механизмы, которые могли бы объяснить связь пародонтита с остеопорозом, оставались недостаточно изученными.

Исследователи проанализировали образцы слюны людей с тяжелым пародонтитом и у участников со здоровыми деснами. Оказалось, что при пародонтите значительно возрастает разнообразие микробов и увеличивается доля патогенных бактерий.

Чтобы понять, как это влияет на организм, ученые провели эксперименты на мышах. Животным пересадили микробиоту из слюны людей с пародонтитом. В результате у них снизилась минеральная плотность костей и ухудшилась их внутренняя структура. Эти изменения сопровождались увеличением числа остеокластов — клеток, которые разрушают костную ткань.

Дополнительный анализ показал, что ключевую роль в этом процессе играет кишечник. Оральные бактерии не становятся основной частью кишечной микробиоты, но способны менять ее состав и метаболизм. В частности, у животных подавлялся обмен триптофана и снижался уровень индол-3-молочной кислоты — метаболита, который влияет на активность клеток костной ткани.

Когда ученые вводили мышам индол-3-молочную кислоту, плотность костей у них восстанавливалась, а количество остеокластов уменьшалось.

По словам авторов работы, результаты показывают, что бактерии полости рта могут косвенно влиять на состояние костей через кишечник. В будущем воздействие на микробные метаболиты может стать новым подходом к профилактике и лечению остеопороза, а также других заболеваний, связанных с хроническим воспалением полости рта.

