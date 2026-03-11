Размер шрифта
Психолог назвала признаки кризиса 40 лет

Психолог Абравитова: с кризисом 40 лет чаще сталкиваются мужчины
С кризисом среднего возраста, известного также как кризис 40 лет, чаще сталкиваются мужчины. Однако у представителей обоих полов представления о жизни и о себе схожи. Об этом RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам специалиста, кризис среднего возраста женщины переживают менее остро, в то время как у мужчин он чаще проявляется внешне. Они резко начинают испытывать желание сменить род деятельности и начинают совершать резкие поступки. У женщин внутреннее переживание проявляется через недовольство собой.

Психолог объяснила, что у кризиса 40 лет есть несколько причин.

«Во-первых, это прощание с молодостью. Потом организм начинает подавать первые звоночки. Человек смотрит в зеркало и видит уже не то юное лицо, которое было раньше. Все это бьет по самооценке, и начинается переосмысление себя», — объяснила она.

Помимо этого, человек начинает оценивать свое прошлое, сверяя его с собственными юношескими мечтами. Если результат таких анализов оказывается отрицательным, то кризис начинает обостряться. В этот период жизни многие начинают испытывать ощущение конечности и панику, поскольку в это время дети начинают самостоятельную жизнь, а родители стареют.

На кризис среднего возраста также указывают эмоциональные качели, раздражительность, обесценивание прошлого и резкие перепады настроения. У некоторых людей может и появиться идея уйти из семьи, сменить сферу деятельности, переехать в другую страну или город, а также заняться экстремальным спортом.

Ранее психолог объяснила, почему людям сложно решаться на перемены.

 
