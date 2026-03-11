Размер шрифта
Врач назвала топ-6 самых полезных продуктов для женского здоровья

Диетолог Дианова составила рейтинг самых важных для женского здоровья продуктов
Женщинам крайне важно включать в свой рацион набор определенных продуктов, которые обеспечивают регуляцию гормонального фона, состояние при менопаузе, а также предотвращают развитие онкозаболеваний и инфекций мочевыводящих путей. Топ-6 таких самых полезных для женского здоровья продуктов возглавляет жирная рыба, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

В подтверждение своих слов врач привела недавнее исследование, которое доказало, что прием омега-3 помогает женщинам при лечении болезни Альцгеймера, при том, что у мужчин такого эффекта не обнаружили. Омега-3 в целом поддерживает здоровье и укрепляет сердечно-сосудистую систему, поэтому в рационе должны быть жирные сорта рыбы с этим микроэлементом.

«Самые доступные варианты — это скумбрия, только не копченая, и сельдь, которую, так как она в основном соленая, желательно замачивать в молоке. Лосось и другая красная рыба тоже подойдут, но они дороже», — привела пример Дианова.

На второе место рейтинга она разместила зелень и овощи – например, брокколи, петрушку, укроп, кинзу, шпинат и прочие. Эти продукты обеспечивают организм витаминами, снижают риск развития рака груди. Диетолог посоветовала употреблять зелень в пищу несколько раз в неделю.

Также в рейтинг самых полезных для женщин продуктов врач включила ягоды, семена (кунжут, тыква, чиа и лен, какао и темный виноград). По ее словам, это базовые продукты для укрепления здоровья, каждый из которых связан с регуляцией гормонального фона и влиянием на качество жизни при пред-, пост- и менопаузе.

«Это точно должно быть хотя бы пару раз в неделю. И получится вкусный, красивый и разнообразный рацион, который не будет сильно дорогим», — заключила врач.

До этого Дианова рассказала «Газете.Ru», что в борьбе с авитаминозом лучше всего помогают такие продукты, как квашеная капуста, печень трески/минтая, орехи и семена, а также свежая зелень, замороженные ягоды и бананы.

Ранее врач назвала продукты для сохранения здоровья кожи.

 
