В Варшаве прокуратура проверяет «польские следы» в деле Эпштейна

Национальная прокуратура Польши начала расследование случаев вербовки несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что прокурор из следственной группы №5 начал расследование по факту торговли людьми, которая могла происходить с 2009 года по август 2019 года на территории Польши и других стран. Речь идет о действиях, предусмотренных статьей 189а параграфа 1 Уголовного кодекса Польши.

Как отметили в прокуратуре, в ходе предварительной проверки специалисты изучили документы, размещенные на сайте министерства юстиции США.

По данным ведомства, эти материалы указывают на то, что подозрения о возможной торговле людьми на территории Польши могут быть обоснованными. Следствие считает, что в стране могли вербовать и вводить в заблуждение несовершеннолетних девушек, в том числе гражданок Польши. После этого их отправляли за границу и передавали другим людям с целью сексуальной эксплуатации.

В прокуратуре также сообщили, что одним из первых шагов в рамках расследования станет обращение к двум европейским государствам с просьбой предоставить информацию по делу. Согласно польскому законодательству, торговля людьми является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В феврале прокуратура сообщала, что министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек создал специальную группу для изучения так называемых «польских следов» в деле Эпштейна.

Ранее в файлах Эпштейна нашли подборку девушек из Литвы и Украины с оценками.