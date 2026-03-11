Священнику грозит огромный штраф за то, что он 36 лет подкармливал бездомных

В США священнику грозит штраф в полмиллиона долларов за то, что подкармливал бездомных. Об этом пишет CBS News.

Отец Боб Каудилл из Церкви Всех Святых в Окленд-Парке, штат Флорида, 36 лет кормит нуждающихся, предоставляя еду, душ и духовную поддержку. Но последние 12 лет он конфликтует с городскими властями.

В 2014 году район был перезонирован, и чиновники запретили кормить бездомных на этой территории. Каудилл отказался прекращать миссию, за что накопил штрафы в $500 тыс. — по $125 в день с 2014 года. В результате город наложил арест на здание церкви.

В январе священник подал иск против местных властей, обвинив в нарушении религиозной свободы, но дело закрыли. По словам Боба Каудилла, бездомные зависят от помощи миссии. Он ссылается на заповеди Христа о помощи ближним и намерен продолжать борьбу.

Администрация Окленд-Парка отказалась комментировать судебный процесс.

Ранее бывший курьер рассказал, его уволили из пиццерии из «Додо» в Челябинске после того, как он якобы нарушил запрет начальства и укрыл пледом собаку, которая периодически приходила к заведению.