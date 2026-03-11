Размер шрифта
Россиянам рассказали о системе распознавания лжи

Психолог Иншина: единичные признаки не помогут распознать ложь
Выражение лица и микровыражения могут помочь распознать ложь, однако, не стоит становиться параноиком и пытаться анализировать каждое «прикосновение к носу». Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог Лидия Иншина.

По ее словам, люди могут нервничать просто от разговора. Кроме того, не вся ложь является злом, иногда она выступает в роли вежливости, самооправдания, страха. Психолог призвала пользоваться системой, а не единичным признаком, чтобы определить неправду. Так, стоит ловить «базовую линию», следить за ногами, которые врут меньше всех, отмечать микровыражения, анализировать речь. Важно также искать несоответствия между словами и движениями и уточнять детали.

«Читать по лицу — как прыгать с парашютом. Можно научиться. Но лучше с инструктором. В моей практике это работает как дополнительный инструмент, а не единственный. Хотите обмануть — обманете. Но если знать, куда смотреть, шансов у лжеца почти не останется», — подчеркнула Иншина.

Исследователи из Университета Британской Колумбии до этого пришли к выводу, что универсальных «жестов лжеца» не существует: по лицу или речи невозможно однозначно определить, врет человек или говорит правду. Профессор Лианн Бринке изучила феномен обмана и отметила, что точность распознавания лжи у неподготовленных людей не превышает 54%. При этом от этого навыка нередко зависит исход судебных процессов и расследований.

Ранее психолог объяснила, по каким признакам в теле можно распознать ложь.

 
