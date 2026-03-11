Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач предупредил об опасности анаболических стероидов, заказанных в интернете

Врач Баранов: анаболические стероиды назначаются только в клинических случаях
Shutterstock

Анаболические стероиды, входящие в число лекарственных средств, отпускаются по назначению врача. При этом такие препараты, купленные по интернету, могут серьезно навредить здоровью. Об этом радио Sputnik рассказал врач-эндокринолог Павел Баранов.

По словам специалиста, в России анаболические стероиды назначаются только в определенных клинических случаях, например, если у мужчины по каким-либо причинам не вырабатывается нужное количество собственного тестостерона. Тогда врач-эндокринолог может выписать пациенту аптечные препараты в согласии с современными клиническими рекомендациями, которые были одобрены Минздравом. При этом назначенные средства будут произведены на официальном заводе настоящим сертифицированным фармпроизводителем.

Врач предупредил, что препараты, которые продают дилеры, в большинстве случаев произведены «кустарным методом». Они не имеют доказательств своей сертификатов качества, а также не могут гарантировать безопасность и эффективность.

По словам эксперта, стероиды относятся к классу сильнодействующих веществ, поскольку являются гормонами. Они системно воздействуют на организм человека, затрагивая все органы и системы.

«В спорте запрещенные препараты, которые используются в качестве допинговых средств, подразумевают использование многократно более высоких дозировок. Как следствие, это обусловливает соответствующий побочный эффект. То есть, у препарата достаточно много побочных эффектов», — предупредил эндокринолог.

Он объяснил, что у стероидов есть краткосрочные побочные эффекты, в числе которых задержка жидкости в организме, появление акне и токсический эффект в отношении печени. Также эти препараты обладают долгосрочными побочными эффектами, такими как развитие артериальной гипертензии и атеросклероза, стероидные кардиомиопатии, а также воздействие на кору больших полушарий головного мозга на мочеполовую систему и репродуктивную функцию.

Ранее фитнес-тренер рассказал, полезны ли фитнес-часы при подсчете калорий.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!