Врач предупредил об опасности анаболических стероидов, заказанных в интернете

Анаболические стероиды, входящие в число лекарственных средств, отпускаются по назначению врача. При этом такие препараты, купленные по интернету, могут серьезно навредить здоровью. Об этом радио Sputnik рассказал врач-эндокринолог Павел Баранов.

По словам специалиста, в России анаболические стероиды назначаются только в определенных клинических случаях, например, если у мужчины по каким-либо причинам не вырабатывается нужное количество собственного тестостерона. Тогда врач-эндокринолог может выписать пациенту аптечные препараты в согласии с современными клиническими рекомендациями, которые были одобрены Минздравом. При этом назначенные средства будут произведены на официальном заводе настоящим сертифицированным фармпроизводителем.

Врач предупредил, что препараты, которые продают дилеры, в большинстве случаев произведены «кустарным методом». Они не имеют доказательств своей сертификатов качества, а также не могут гарантировать безопасность и эффективность.

По словам эксперта, стероиды относятся к классу сильнодействующих веществ, поскольку являются гормонами. Они системно воздействуют на организм человека, затрагивая все органы и системы.

«В спорте запрещенные препараты, которые используются в качестве допинговых средств, подразумевают использование многократно более высоких дозировок. Как следствие, это обусловливает соответствующий побочный эффект. То есть, у препарата достаточно много побочных эффектов», — предупредил эндокринолог.

Он объяснил, что у стероидов есть краткосрочные побочные эффекты, в числе которых задержка жидкости в организме, появление акне и токсический эффект в отношении печени. Также эти препараты обладают долгосрочными побочными эффектами, такими как развитие артериальной гипертензии и атеросклероза, стероидные кардиомиопатии, а также воздействие на кору больших полушарий головного мозга на мочеполовую систему и репродуктивную функцию.

