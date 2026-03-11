Медсестра занялась сексом с пациентом, а затем ложно обвинила его в изнасиловании

Медсестра потеряла работу и попала под суд за секс с наркозависимым пациентом

В США медсестра вступила в половую связь с пациентом, а затем ложно обвинила его в изнасиловании. Об этом пишет People.

Медсестра из штата Висконсин получила 18 месяцев тюрьмы и два года условного срока за секс с пациентом и ложное обвинение его в изнасиловании.

По данным прокуратуры округа Монро, в 2022 году Мелисса Кнутсон вступила в романтические отношения с пациентом, проходившим лечение от наркозависимости. Женщина отвечала за введение ему препарата «Вивитрол» и, как выяснилось, сама стала инициатором интимной близости.

Когда о нарушении стало известно, Кнутсон попыталась скрыть факт связи, заявив, что мужчина якобы изнасиловал ее. Однако переписка между ними показала обратное. В ней женщина поклялась все отрицать, если об их связи станет известно. Позже она призналась, что солгала, чтобы избежать последствий.

По словам окружного прокурора Кевина Кронингера, действия Кнутсон нанесли серьезный ущерб доверию между пациентом и медицинским работником и усугубили ситуацию ложным обвинением в насилии.

Ранее топ-менеджер лишился работы за то, что летал к любовнице в другую страну за счет компании.