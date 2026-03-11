Врач объяснила, о каких проблемах сигнализирует сухость губ

Сухость губ, а также болезненные заеды (ангулярный хейлит) в уголках рта могут сигнализировать о внутренних проблемах в организме. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, речь может идти о дефиците железа, витаминов группы B (особенно B2 и B12) или цинка. Кроме того, такие симптомы могут появиться из-за нарушения питьевого режима.

«В моей практике хронически сухие губы часто являются предвестником скрытой анемии или проблем с желудочно-кишечным трактом. Если сухость сопровождается бледностью или быстрой утомляемостью, я всегда назначаю общий анализ крови и проверку уровня ферритина. Не пытайтесь решить мазями то, что требует коррекции рациона или приема препаратов», — заключила Лаврентьева.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова до этого говорила, что повышенную сухость губ могут вызывать не только холод и ветер, но также дефицит витамина А и зубная паста. По ее словам, с дефицитом этого витамина могут столкнуться те, кто соблюдает диеты и сокращает жиры в своем рационе и отказывается от сливочного масла. В этом случае врач посоветовала сдать анализ крови на содержание ретинола.

