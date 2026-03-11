Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач объяснила, о каких проблемах сигнализирует сухость губ

Врач Лаврентьева: сухость губ может появиться из-за дефицита железа
sirtravelalot/Shutterstock/FOTODOM

Сухость губ, а также болезненные заеды (ангулярный хейлит) в уголках рта могут сигнализировать о внутренних проблемах в организме. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, речь может идти о дефиците железа, витаминов группы B (особенно B2 и B12) или цинка. Кроме того, такие симптомы могут появиться из-за нарушения питьевого режима.

«В моей практике хронически сухие губы часто являются предвестником скрытой анемии или проблем с желудочно-кишечным трактом. Если сухость сопровождается бледностью или быстрой утомляемостью, я всегда назначаю общий анализ крови и проверку уровня ферритина. Не пытайтесь решить мазями то, что требует коррекции рациона или приема препаратов», — заключила Лаврентьева.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова до этого говорила, что повышенную сухость губ могут вызывать не только холод и ветер, но также дефицит витамина А и зубная паста. По ее словам, с дефицитом этого витамина могут столкнуться те, кто соблюдает диеты и сокращает жиры в своем рационе и отказывается от сливочного масла. В этом случае врач посоветовала сдать анализ крови на содержание ретинола.

Ранее было названо средство, которое поможет эффективно побороть сухость губ.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!