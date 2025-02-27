Названо средство, которое поможет эффективно побороть сухость губ

Использование сыворотки для губ поможет бороться с их сухостью. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, она поможет увлажнить их, разгладить морщины, а также придаст объем. В ее состав входят масла, антиоксиданты и коллаген, которые проникают в глубокие слои кожи и улучшают ее состояние. Эксперты добавили, что эти компоненты также оказывают омолаживающее действие.

«Сыворотки легко наносятся с помощью аппликатора, как и обычный бальзам. Их можно применять как днем, так и вечером. Наносите перед сном, чтобы средство подействовало в «золотой час» для регенерации кожи, а в течение дня используйте для легкого увлажнения и сияния», — добавили в сообщении.

Врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Ирина Троицкая до этого рассказала «Газете.Ru», что кожа губ имеет меньшее количество сальных желез, что делает их уязвимее к сухости и трещинам, так как кожное сало (себум) служит естественным увлажнителем и защитным барьером для кожи. По ее словам, в холодное время года уровень влажности в воздухе снижается, что приводит к потере влаги из кожи. Холодный воздух и ветер дополнительно высушивают кожу, что может усугубить проблему.

Ранее врач рассказала, какие бальзамы для губ могут вызвать аллергию.