Врачи назвали причины появления седины

Основным катализатором седины является старение, однако, ее раннее появление (до 30 лет) может быть сигналом внутреннего сбоя. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, к таким последствиям могут привести аутоиммунные состояния, например, витилиго или патологии щитовидной железы. Кроме того, с возрастом в организме снижается уровень естественной антиоксидантной защиты, из-за чего происходит накопление перекиси водорода в стержне волоса. Это, в свою очередь, «вытравливает» пигмент.

«В моей практике я часто наблюдаю, как хроническое психоэмоциональное напряжение коррелирует с внезапным появлением серебристых нитей. Нервная система и волосяные фолликулы тесно связаны через нейромедиаторы. Когда уровень кортизола зашкаливает, механизмы регенерации меланоцитов буквально «замораживаются», что ускоряет визуальное старение», — сказала клинический психолог Вероника Селезнева.

Среди других факторов — внешнее воздействие от ультрафиолета и агрессивного стайлинга.

Врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева до этого говорила, что преждевременная седина чаще всего появляется из-за наследственности, однако, на это могут влиять и другие факторы, включая недостаток микроэлементов. По ее словам, генетическая предрасположенность в этом процессе играет решающую роль и не поддается коррекции. При этом такие люди реже страдают от облысения, отметила эксперт.

Ранее врач рассказала, какие продукты защитят от преждевременной седины.