Общество

Врачи назвали причины появления седины

Pravda.Ru: внутренний сбой может привести к появлению седины
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Основным катализатором седины является старение, однако, ее раннее появление (до 30 лет) может быть сигналом внутреннего сбоя. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, к таким последствиям могут привести аутоиммунные состояния, например, витилиго или патологии щитовидной железы. Кроме того, с возрастом в организме снижается уровень естественной антиоксидантной защиты, из-за чего происходит накопление перекиси водорода в стержне волоса. Это, в свою очередь, «вытравливает» пигмент.

«В моей практике я часто наблюдаю, как хроническое психоэмоциональное напряжение коррелирует с внезапным появлением серебристых нитей. Нервная система и волосяные фолликулы тесно связаны через нейромедиаторы. Когда уровень кортизола зашкаливает, механизмы регенерации меланоцитов буквально «замораживаются», что ускоряет визуальное старение», — сказала клинический психолог Вероника Селезнева.

Среди других факторов — внешнее воздействие от ультрафиолета и агрессивного стайлинга.

Врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева до этого говорила, что преждевременная седина чаще всего появляется из-за наследственности, однако, на это могут влиять и другие факторы, включая недостаток микроэлементов. По ее словам, генетическая предрасположенность в этом процессе играет решающую роль и не поддается коррекции. При этом такие люди реже страдают от облысения, отметила эксперт.

Ранее врач рассказала, какие продукты защитят от преждевременной седины.

 
