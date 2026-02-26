Россиян предупредили о вреде переработок

Переработки могут навредить остальным сферам жизни сотрудника, в том числе отразиться на отношениях, детях, хобби, отдыхе и здоровье. Об этом RuNews24.ru рассказала предприниматель, организатор Всероссийской национальной Премии FREEDOM EXPERT AWARDS, бизнес-психолог Татьяна Михайленко.

По ее словам, такое происходит в том случае, если нарушается баланс в жизни. В этом случае работа, отнимающая больше всего времени, может перестать вызывать положительные эмоции, из-за чего снизятся мотивация и качество труда.

Переработки могут быть эффективным инструментом для компании только на коротких дистанциях, отметила эксперт.

«Если переработки становятся нормой, компания теряет больше, чем получает. Сотрудник без отдыха выгорает и не достигает поставленных на работе целей», — объяснила Михайленко.

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова до этого говорила, что в России 54% работников постоянно сталкиваются с переработками, в среднем сверхурочная работа увеличивает их смены на четверть от нормы. Абсолютными лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя. По словам специалиста, чаще мужчины чаще вынуждены оставаться на работе после завершения трудовой смены (58% против 50%). Что касается возраста, то у молодых людей до 35 лет ежемесячный труд превышает положенную норму на 24%, а у сотрудников постарше – на 28-29%.

Ранее эксперт объяснила, как компании должны компенсировать переработки сотрудников.