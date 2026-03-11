Россиянам рассказали, нужно ли сообщать на работе об уходе на донацию крови

По закону российские сотрудники не обязаны уведомлять работодателей о планах сдать кровь, а также согласовывать с руководством такую процедуру. Стать донором работник может в любой день по своему желанию без одобрения начальства, рассказал RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Несмотря на отсутствие таких строгих норм относительно донации крови, лучше все-таки поговорить с руководством, чтобы компания могла спланировать работу в отсутствие сотрудника, отметил эксперт.

Важно, что согласование с работодателем предусмотрено на случай, если сотрудник намерен после сдачи крови выйти на работу – об этом уже следует договориться заранее, подчеркнул юрист.

«Если работодатель будет против, в день сдачи крови работник должен быть освобождён от работы с последующим предоставлением дополнительного дня отдыха, — пояснил Южалин.— Если же работодатель не против, то работник в день сдачи крови может выйти на работу и после чего получить уже два дня отдыха: один — за день сдачи крови, второй — как положенный по закону дополнительный день отдыха после сдачи крови».

До этого председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил, что российским почетным донорам, которые бесплатно сдали кровь 40 и более раз, положены различные льготы и меры поддержки. В том числе к ним относится право на получение ежегодных выплат и льготных санаторно-курортных путевок. Так, почетные доноры России могут получать ежегодную денежную выплату в размере 19 497,68 рубля.

Ранее ученые выяснили, что переливание крови может замедлить развитие болезни Альцгеймера, выяснили ученые.