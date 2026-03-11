Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россияне рассказали, что для них важнее всего в постном меню

Россияне назвали пользу и «легкость» самыми важными критериями постного меню
Пресс-служба ресторана

Социальная сеть Одноклассники провела исследование и выяснила, придерживаются ли россияне постных ограничений в питании, и какие критерии являются самыми важными в постном меню. Результату исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По результатам опроса оказалось, что 9% респондентов строго соблюдают пост, 15% — частично, а 30% придерживаются ограничений периодически. При этом 46% опрошенных не соблюдают пост.

Обычно постящиеся исключают мясо и колбасы (28% респондентов) и сладкое или выпечку (24%). При этом 14% стараются отказаться сразу и от мяса, и от сладостей.

43% опрошенных назвали главным критерием постного меню пользу и «легкость» для организма, 18% — вкус и разнообразие блюд. 17% — невысокую стоимость продуктов, а для 13% — быстрыми и простыми в приготовлении.

Самыми популярными постными блюдами у россиян оказались овощные салаты и винегрет (21%), каши и блюда из круп (18%), супы (17%) и блюда из картофеля (16%).

В исследовании приняли участие 2000 респондентов из России в возрасте старше 18 лет.

Ранее спрос на постные блюда в России в период Великого поста рос на 100%.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!