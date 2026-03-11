Россияне рассказали, что для них важнее всего в постном меню

Социальная сеть Одноклассники провела исследование и выяснила, придерживаются ли россияне постных ограничений в питании, и какие критерии являются самыми важными в постном меню. Результату исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По результатам опроса оказалось, что 9% респондентов строго соблюдают пост, 15% — частично, а 30% придерживаются ограничений периодически. При этом 46% опрошенных не соблюдают пост.

Обычно постящиеся исключают мясо и колбасы (28% респондентов) и сладкое или выпечку (24%). При этом 14% стараются отказаться сразу и от мяса, и от сладостей.

43% опрошенных назвали главным критерием постного меню пользу и «легкость» для организма, 18% — вкус и разнообразие блюд. 17% — невысокую стоимость продуктов, а для 13% — быстрыми и простыми в приготовлении.

Самыми популярными постными блюдами у россиян оказались овощные салаты и винегрет (21%), каши и блюда из круп (18%), супы (17%) и блюда из картофеля (16%).

В исследовании приняли участие 2000 респондентов из России в возрасте старше 18 лет.

Ранее спрос на постные блюда в России в период Великого поста рос на 100%.