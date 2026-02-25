Компания Dior зарегистрировала в России новый бренд

Французская компания Dior зарегистрировала в Роспатенте бренд Lady Dior — права на товарный знак будут закреплены за организацией до августа 2034 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Модный дом Dior сегодня, 25 февраля, зарегистрировал в Роспатенте бренд Lady Dior. Заявка в ведомство поступила из парижского офиса Christian Dior Couture. Права на товарный знак будут принадлежать компании до августа 2034 года. Его можно использовать для выпуска одежды для мужчин и женщин, изделий из кожи, сумок, портфелей и чемоданов, а также для услуг по организации мероприятий. На официальном сайте Dior под брендом Lady Dior представлена коллекция женских сумочек. Коллекция ведет свою историю с 1995 года, когда британская принцесса Диана посетила Париж», — сообщили там.

В сервисе напомнили, что в 2022 году модный дом Christian Dior объявил о приостановке деятельности в России. На отечественном рынке компания представлена юридическим лицом ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников». Выручка организации в 2024 году составила 58 млн рублей, убыток — 1,5 млрд рублей.

Ранее итальянская компания Moncler зарегистрировала в России свой бренд.