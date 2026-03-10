В США жестоко избили женщину, кормившую бездомных в парке

Полиция Лос-Анджелеса разыскивает злоумышленницу, которая жестоко избила волонтершу Еву Вудс, известную своей многолетней помощью бездомным, пишет New York Post.

Женщина подошла к Вудс сзади во время раздачи обедов бездомным и ударила ее металлической трубой по лицу. В результате нападения у Евы диагностированы переломы верхней и нижней челюсти, а также выбито шесть зубов.

На следующий день пострадавшей сделали операцию, сейчас ее челюсть зафиксирована проволокой. Стоимость лечения и последующей имплантации зубов может превысить $30 тысяч.

Коллеги Вудс по проекту MacArthur Project, который еженедельно обеспечивает более 700 нуждающихся горячим питанием и вещами, называют случившееся «беспрецедентным» и не связанным с местным сообществом бездомных. По словам организаторов, нападавшую никто из подопечных проекта раньше не видел.

Несмотря на инцидент, сама Вудс, которая посвятила помощи людям в парке последние шесть лет, заявила в соцсетях, что намерена вернуться к работе, как только позволит здоровье. Благодаря пожертвованиям ей удалось собрать около $39 тысяч, что позволит покрыть основные медицинские расходы.

