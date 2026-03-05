Размер шрифта
В Башкирии мужчина на снегоходе провалился под лед

В Башкирии спасли мужчину, провалившегося под лед на снегоходе
Telegram-канал Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии на Павловском водохранилище мужчина на снегоходе провалился под лед, не заметив скрытую под снегом проталину. Об этом сообщил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Мужчина ехал на снегоходе и не заметил участок с водой, скрытый под снегом. Техника частично ушла под лед, водитель сумел выбраться. Прибывшие спасатели Госкомитета по ЧС оказали ему необходимую помощь и напомнили, что весной лед становится рыхлым и теряет прочность, а под снегом не видны промоины и трещины.

«Весенний лед особенно опасен для тех, кто выезжает на него на технике, масса снегохода многократно увеличивает нагрузку на ослабленный покров», — отметил Кирилл Первов.

До этого на Байкале в районе острова Ольхон грузовой автомобиль провалился под лед. Водитель грузовика ехал по неоткрытой ледовой переправе, где выезд на лед запрещен из-за сложной обстановки.Фура частично ушла под воду.

Ранее в Северной Осетии прохожий спас мальчика, провалившегося под лед на озере.

 
