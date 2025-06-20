Фанатку посадили в тюрьму за угрозы и преследование певицы

На Тайване женщину посадили в тюрьму за угрозы и преследование местной певицы, пишет Asia One.

Суд в Тайбэе приговорил 30-летнюю жительницу Сингапура Кассандру Лоу к шести месяцам тюремного заключения за преследование и угрозы известной певице из Тайваня Оливии Цао. По данным суда, Лоу долгое время была поклонницей Цао и общалась с ней через электронную почту, а также в социальных сетях. Однако после того, как певица заблокировала ее, Кассандра начала публиковать оскорбления и угрозы уже не только в адрес самой артистки, но и ее семьи и агента.

Пик ее агрессии пришелся на февраль 2025 года, когда она проследовала за певицей на железнодорожный вокзал Баньчао, узнав, что та собирается отправиться в поездку. Там она попыталась удерживать чемодан и телефон Цао, требуя, чтобы та снова разблокировала ее в соцсетях.

Оливия ранее неоднократно говорила о своей обеспокоенности в связи с домогательствами со стороны некоторых фанатов, однако конкретных лиц не называла.

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