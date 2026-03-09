Размер шрифта
Россиян предупредили о подорожании зарубежных товаров из-за войны на Ближнем Востоке

Эксперт по логистике Дьяконов: зарубежные товары в РФ подорожают из-за войны на Ближнем Востоке
Сбои в авиаперевозках на Ближнем Востоке могут довольно быстро отразиться на рынке потребительских товаров России. Цены на зарубежные позиции вырастут, потому что стоимость авиаперевозок уже повысилась на 20-30%, заявил «Газете.Ru» учредитель и гендиректор логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов.

По его словам, причина заключается в том, что аэропорты Дубая были одним из ключевых пересадочных узлов мировой авиационной логистики — через них проходили огромные потоки грузов между Азией, Европой, Африкой и США. Дополнительную сложность создает то, что проблемы затронули не только ОАЭ, но и другие важные хабы региона – например, Доху и Тегеран, уточнил эксперт. Он добавил, что после 2022 года ближневосточные маршруты стали ключевой альтернативой для перелетов между Европой и Азией из-за ограничений на полеты над Россией.

«Важно понимать, что в отличие от кризиса времен пандемии, когда объемы перевозок падали на 20-30% по всему миру, нынешняя ситуация носит более локальный характер. Однако удар приходится именно по узловым точкам сети, и поэтому эффект проявляется очень быстро. В результате логистическим операторам приходится срочно перестраивать маршруты – чаще всего через Турцию или Индию. Такие обходные траектории увеличивают время в пути, а также повышают расходы на топливо, страховку и обслуживание рейсов. Все это закладывается в стоимость перевозки, а из стоимости перевозки – в конечную цену товаров», — отметил Дьяконов.

По его словам, для потребителей это может проявиться в двух основных эффектах. Во-первых, сроки доставки некоторых товаров, которые обычно перевозились авиатранспортом через тот же Дубай, могут увеличиться на несколько дней и даже вплоть до недели, предупредил эксперт. По его словам, это касается в первую очередь электроники, автозапчастей, медикаментов и дорогой одежды/аксессуаров, а также срочных заказов из интернет-магазинов.

«Во-вторых, увеличившаяся стоимость доставки повлияет на удорожание товаров. Уже сейчас ставки на срочные авиагрузоперевозки в обход Ближнего Востока выросли примерно на 20-30%», — подчеркнул Дьяконов.

По его словам, если напряженность в регионе сохранится и альтернативные маршруты будут перегружены, эта тенденция может закрепиться. Более того, возможно и расширение зон ограничений полетов в случае интенсификации военных действий, считает Дьяконов. При этом эксперт подчеркнул, что большая часть относительно дешевых товаров массового потребления все-таки перевозится по морю или по железной дороге, потому трудности с авиадоставкой затрагивают этот сегмент в меньшей степени.

Ранее стало известно, как война на Ближнем Востоке повлияет на нефть и рубль.

 
