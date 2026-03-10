Нутрициолог предупредила о рисках подсчета калорий

Специальные приложения для подсчета калорий могут стать бездумным калькулятором. Важно не пытаться придерживаться дефицита, а соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, чтобы избежать срывов и проблем со здоровьем. Об этом РИАМО рассказала нутрициолог Евгения Киркина.

По словам специалиста, главным показателем, который необходимо отслеживать, является белок. Важно потреблять не менее 1,5 грамма на один килограмм желаемого веса.

«Белок — главный строительный материал и источник долгой сытости, он защищает ваши мышцы от распада в период дефицита. Далее — сложные углеводы: цельные крупы, овощи, бобовые. Они обеспечивают ровный уровень энергии без инсулиновых качелей, которые провоцируют приступы голода. Полезные жиры из орехов, авокадо, рыбы критически важны для синтеза гормонов. Ваша задача в приложении — не просто уложиться в калории, а выстроить эти три макронутриента в правильной пропорции», — объяснила она.

Нутрициолог подчеркнула, что легче всего худеть, употребляя пищу, которая дает максимальный объем и насыщение при минимальной калорийности. Рекомендуется добавлять в рацион некрахмалистую овощную группу, в которую входят капуста, огурцы и листовая зелень, а также нежирный белок, которым богаты куриная грудка, индейка, творог и белая рыба. Все эти продукты можно есть в большом количестве. Благодаря этому удастся наполнить желудок и добиться сытости без перебора калорий.

Эксперт также напомнила, что следует использовать кухонные весы, взвешивая сырой продукт до начала готовки.

Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого говорил, что успеть похудеть к лету без голодовок получится, если на протяжении нескольких дней записывать весь свой рацион, а затем сократить его на 300–500 калорий. Он также посоветовал не доедать за детьми и отказаться от ночных перекусов.

