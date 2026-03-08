Юрист рассказал, как россиян обманывают в частных медклиниках

В платных медклинках во время первичного приема узкого специалиста россиянам часто навязывают ненужные услуги. Об этом сообщил член Ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин в беседе с «Лентой.ру».

«После обычной жалобы человеку могут сразу предложить большой пакет анализов, курс капельниц, серию уколов, повторные визиты и длительное наблюдение. При этом пациенту не всегда разьясняют, зачем нужен каждый пункт», — сказал специалист.

По словам Арифулина, в таких случаях сотрудники клиники используют размытые формулировки о «комплексном подходе» и «профилактике осложнений».

Есть и другая схема обмана. Иногда медцентры целенаправленно звонят пенсионерам и приглашают их на «обследование» под видом участия в государственной программе или специальной социальной акции. После уже в клинике пожилым людям заявляют о выявленном тяжелом заболевании, и подталкивают к подписанию платного договора, рассказал юрист.

Ранее выяснилось, что россиянам не хватает проверки ментального здоровья в программе диспансеризации.