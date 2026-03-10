Размер шрифта
Россиянин подал в суд на бывшую жену, требуя 3 млн рублей за его фото в блоге

Россиянин подал в суд на бывшую жену, требуя 3 млн рублей компенсации за моральный вред. Поводом стал блог женщины, где она рассказала о разводе и опубликовала его фотографии, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, Сергей и Евгения были жена более 10 лет и воспитывали двоих сыновей. Женщина начала вести блог в соцсетях, где позже, когда отношения в паре испортились, стала рассказывать детали семейных конфликтов.

За разводом последовали судебные разбирательства, и Евгения обвинила бывшего мужа в агрессивном поведении и попытках лишить ее детей. В частности,, она опубликовала его фото и сообщила, что Сергей украл машину и избивал ее.

Мужчина посчитал, что такие высказывания наносят ущерб его репутации и подал иск, требуя не только компенсации, но и права опубликовать видео, где сможет изложить собственную версию событий.

Евгения не согласна с претензиями. По словам ее юриста Натальи Михеевой, публикации призваны привлечь внимание к судебному спору и помочь женщине восстановить опеку над сыновьями. Женщина подала жалобу.

Ранее ревнивый житель Алтайского края сломал жене восемь ребер, а она его простила.

 
