Россиянам рассказали, может ли работодатель отказать в увольнении сотруднику

Увольнение сотрудника по собственному желанию не требует согласия работодателя – по ТК РФ он обязан лишь письменно предупредить руководителя о желании завершить трудовой договор за две недели до его расторжения. Отсчет этого периода начинается со следующего дня после получения заявления начальством, рассказала RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

«Подпись директора на самом документе юридического значения не имеет. Роль играет факт вручения»!, — подчеркнула она.

В ситуациях, когда работодатель отказывается принять заявление, его нужно подготовить в двух экземплярах и второй направить заказным письмом с уведомлением о вручении на имя работодателя. Также важно приложить опись вложения письма в ЕГРЮЛ. Важно учесть, что электронное письмо или сообщение не заменяют письменного заявления, подчеркнула Чирикова.

Когда срок в две недели с момента вручения заявления истечет, работник имеет право прекратить трудовую деятельность. Причем в последний день ему обязаны выдать все необходимые документы и произвести расчет. Если выплаты задержат, то за это полагается компенсация.

Отказ оформить увольнение можно обжаловать в госинспекции труда или обратиться в суд, взыскав при этом все положенные выплаты, заключила эксперт.

