На Урале корова напала на двухлетнюю девочку и ударила ее головой в живот

В Свердловской области владельцы коровы заплатят семье двухлетней девочки, на которую напало животное, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел недалеко от детского сада в Артинском районе, куда ребенок шел с мамой. Девочка остановилась посмотреть на корову, находившуюся на свободном выпасе. Но животное бросилось на малышку, ударило головой в живот, подбросив ее на 1,5 метра.

В итоге ребенок упал на асфальт головой, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупые травмы грудной клетки и живота. Мать сразу доставила дочь в больницу. После нападения у девочки развился страх перед животными, ухудшился сон.

Прокурор в интересах несовершеннолетней подал иск против владельцев коровы, ссылаясь на их обязанность содержать животное без угрозы для окружающих, потребовал 60 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора полностью, однако компенсацию хозяева выплатили после визита судебных приставов.

Ранее хозяина чихуахуа обязали заплатить женщине, которая испугалась его собаки.