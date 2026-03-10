Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

На Урале корова напала на двухлетнюю девочку и ударила ее головой в живот

В Свердловской области хозяева коровы заплатили за травмы двухлетней девочки
Shutterstock/Tungalag Balzhirova

В Свердловской области владельцы коровы заплатят семье двухлетней девочки, на которую напало животное, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел недалеко от детского сада в Артинском районе, куда ребенок шел с мамой. Девочка остановилась посмотреть на корову, находившуюся на свободном выпасе. Но животное бросилось на малышку, ударило головой в живот, подбросив ее на 1,5 метра.

В итоге ребенок упал на асфальт головой, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупые травмы грудной клетки и живота. Мать сразу доставила дочь в больницу. После нападения у девочки развился страх перед животными, ухудшился сон.

Прокурор в интересах несовершеннолетней подал иск против владельцев коровы, ссылаясь на их обязанность содержать животное без угрозы для окружающих, потребовал 60 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора полностью, однако компенсацию хозяева выплатили после визита судебных приставов.

Ранее хозяина чихуахуа обязали заплатить женщине, которая испугалась его собаки.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!