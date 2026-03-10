Размер шрифта
Петербуржец заплатит 300 тыс. ребенку, которого он сильно раскрутил на карусели

Суд в Петербурге наказал мужчину, который сильно раскрутил ребенка на карусели
Мария Девахина/РИА «Новости»

В Петербурге мужчина получил штраф за то, что сильно раскрутил на карусели чужого ребенка, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Инцидент произошел 31 января на детской площадке у дома на улице Маршала Захарова. Мальчик 2016 года рождения сам попросил незнакомого мужчину раскрутить карусель. Тот пошел навстречу, но применил излишнюю силу, несмотря на просьбы ребенка остановиться.

В результате карусель выкинула мальчика на резиновое покрытие, и он получил перелом большеберцовой кости правой ноги. В отношении петербуржца возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Суд установил, что взрослый должен был предвидеть опасность своих действий. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся, принес извинения семье потерпевшего и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд учел это, а также наличие у него малолетнего ребенка на иждивении и опекунство над недееспособным отцом. В итоге мужчине назначили 40 тыс. рублей штрафа — этии деньги поступят в доход государства. Также он заплатит 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Ранее хозяина чихуахуа обязали заплатить женщине, которая испугалась его собаки.

 
