Петербуржец обвинил фигуриста Гуменника в пропаганде насилия

В Петербурге мужчина подал в суд на фигуриста Гуменника из-за программы об убийце

В Петербурге Невский районный суд отказал местному жителю в иске к фигуристу Петру Гуменнику, Федерации фигурного катания, Первому каналу и Спортклубу Тамары Москвиной, мужчина требовал признать программу спортсмена под саундтрек из фильма «Парфюмер» пропагандой насилия. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Истец обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц. Он посчитал, что программа Гуменника, поставленная по мотивам романа Патрика Зюскинда, восхваляет серийного убийцу 13 девушек. По мнению заявителя, фигурист в образе убийцы со счастливой улыбкой принимает восторги зрителей, что формирует позитивное отношение к насилию.

Истец также привел примеры других программ, где фигуристы имитируют стрельбу или играют роли убийц. Он просил суд признать действия ответчиков аморальными, взыскать с каждого по 1 рублю, обязать Гуменника заменить программу, провести с ним воспитательную беседу, отстранить спортсмена от соревнований, а Первый канал — удалить все видео с этим выступлением.

Суд отказал в принятии иска, указав, что истец не имеет полномочий представлять неопределенный круг лиц и не указал, какие его права были нарушены.

