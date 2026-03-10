Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Петербуржец обвинил фигуриста Гуменника в пропаганде насилия

В Петербурге мужчина подал в суд на фигуриста Гуменника из-за программы об убийце
Yara Nardi/Reuters

В Петербурге Невский районный суд отказал местному жителю в иске к фигуристу Петру Гуменнику, Федерации фигурного катания, Первому каналу и Спортклубу Тамары Москвиной, мужчина требовал признать программу спортсмена под саундтрек из фильма «Парфюмер» пропагандой насилия. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Истец обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц. Он посчитал, что программа Гуменника, поставленная по мотивам романа Патрика Зюскинда, восхваляет серийного убийцу 13 девушек. По мнению заявителя, фигурист в образе убийцы со счастливой улыбкой принимает восторги зрителей, что формирует позитивное отношение к насилию.

Истец также привел примеры других программ, где фигуристы имитируют стрельбу или играют роли убийц. Он просил суд признать действия ответчиков аморальными, взыскать с каждого по 1 рублю, обязать Гуменника заменить программу, провести с ним воспитательную беседу, отстранить спортсмена от соревнований, а Первый канал — удалить все видео с этим выступлением.

Суд отказал в принятии иска, указав, что истец не имеет полномочий представлять неопределенный круг лиц и не указал, какие его права были нарушены.

Ранее родственники баскетболиста Тиммы подали в суд на Анну Седокову.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!