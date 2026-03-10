Размер шрифта
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала 2026 года

Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в 11:00 температура воздуха достигла отметки +6,5°C — это самая высока температура, зафиксированная в Москве с начала нынешнего года», — написал он.

Предыдущий рекорд был 1 марта с температурой +4,1°C.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что за текущую неделю в столичном регионе высота снежного покрова снизится на 50% на фоне потепления.

Практически каждый день будет солнечно, днем температура воздуха останется на положительных отметках. По его словам, до пятницы включительно температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +7°C., к выходным воздух может прогреться до +10 градусов. На этом фоне сугробы осядут с нынешних 45 см до 20-25 см.

Москвичам ранее назвали дату начала метеорологической весны в столице.

 
