Эксперты объяснили важность передачи икон из Третьяковки к РПЦ

Культуролог Зберовский: икона – религиозный предмет для церкви, а не для музея
Александр Поляков/РИА Новости

Третьяковская галерея планирует передать Русской православной церкви две святыни – Владимирскую и Донскую иконы Божией Матери. Хотя иконы являются ценными культурными артефактами, для верующих людей они имеют особый смысл, на них молятся, поэтому они должны находиться в храмах, а не в светских культурных учреждениях, отметил доктор культурологии Андрей Зберовский в беседе с 360.ru.

«Так как музеи зарабатывают деньги, они не хотят расставаться с дополнительной прибылью. С другой стороны, неправильно, когда, чтобы увидеть ценный религиозный предмет, необходимо платить, пусть и небольшие деньги», — считает эксперт.

При этом он обратил внимание, что в музеях подобные объекты хранят более правильно, обеспечивая нужный температурный режим – это важно, чтобы предотвратить разрушение святынь. С этой точки зрения хранение исторических и религиозных реликвий в музеях будет более осторожным, позволит обеспечить безопасные условия. Но все-таки в этом случае возникнут противоречия, так как речь идет об объектах поклонения, отметил культуролог.

Владимирская и Донская иконы Божией Матери – это древнейшие, намоленные веками реликвии, которые очень ценны для церкви, подчеркнул в свою очередь православный священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит).

«Это как бесконечный спор об Исаакиевском соборе — кому он должен принадлежать? Конечно, Церкви, но с возможностью экскурсий внутри. Точно так же с иконами. Желательно, чтобы они находились в храме, а не в музее», — считает иеромонах.

Зберовский с ним согласился, отметив, что иконы должны оставаться важным элементом богослужений, поэтому им место – в храмах, а не в музеях.

Напомним, о планах передать две иконы РПЦ 7 марта сообщила искусствовед и журналистка The Art Newspaper Russia Софья Багдасарова. По имеющимся у нее данным, Владимирскую икону Божией Матери, которая считается одним из главных шедевров древнерусского искусства, могут переместить в московский храм Христа Спасителя (ХСС) в самое ближайшее время — еще до наступления Пасхи. Также она утверждает, что аналогичным образом планируется поступить с Донской иконой Божией Матери, передав ее Донскому монастырю.

Ранее икону «Святая Троица» Рублева доставили к Троице-Сергиевой лавре.

 
