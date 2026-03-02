Размер шрифта
В Кемерове родители пожаловались на опасный путь к школе

В Кемерове ученики вынуждены идти до школы по опасной дороге
kemertop/Telegram

В Кемерове родителей учеников школы №24 возмутил путь к учебному заведению, на котором торчат опасные штыри. Об этом сообщил Сiбдепо.

Жительница Кемерова рассказала в Сети, что проход на территорию школы со стороны проспекта Шахтеров был заварен. По ее словам, теперь ученикам приходится добираться до учебного заведения по скользкой дороге, которая ведет через забор с торчащими штырями.

В мэрии Кемерова заявили, что заваренный проход к школе через проспект Шахтеров являлся незаконным. В ограждении были проломы, через которые начали ходить ученики и их родители.

«Их ликвидация проведена по требованию закона и по решению суда. В ближайшее время в целях безопасности оставшиеся проломы закроют, а к штырям ограждения закрепят металлические уголки», — подчеркнули в администрации.

В мэрии также напомнили, что официальный вход на территорию школы №24 — центральный. При этом о том, что несанкционированные пути к зданию будут ликвидированы, сообщали в официальных сообществах и на сайте школы. Помимо этого, во время родительских собраний ученикам и их родителям проводили специальные инструктажи о безопасном маршруте к учебному заведению.

Ранее в России объяснили плохую охрану школ.

 
