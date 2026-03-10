Сын Владимира Жириновского раскрыл последнее желание отца

Младший сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Жириновский (Эйдельштейн) рассказал, что перед уходом своего отца был всегда рядом и заботился о нем. В беседе с Tsargrad.tv он сообщил, что одним из последних желаний политика было поесть определенные домашние блюда, так как до этого он долгое время находился на медицинском порошковом питании.

«В один из дней Владимиру Вольфовичу стало лучше. Врачи даже разрешили ему подкрепиться не медицинским порошковым питанием, а чем-то домашним, — рассказал Олег Эйдельштейн. — И вот он захотел котлеты из кролика парные, квашеную капусту и язык отварной говяжий. Ну, кроме языка, у нас всё в Дарьино. Питанием его я занимался, все эти заготовки всегда были».

По словам сына политика, еще одним его желанием было заранее нотариально закрепленная передача 80% накоплений в пользу партии и Университета мировых цивилизаций. Речь идет о сумме около 4 млрд рублей, которые закладывались на две предвыборные кампании в Госдуму. Однако, хотя первая из кампаний только состоится в этом году, все средства уже были потрачены на «дешёвые пиар-акции», утверждает Эйдельштейн.

