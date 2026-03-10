Житель Тюмени пойдет под суд за свой канал в мессенджере

В Тюмени арестовали россиянина за участие в террористическом сообществе

В Тюмени арестовали местного жителя за участие в террористическом сообществе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации по региону.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 205.4 («Участие в террористическом сообществе») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, россиянин с февраля по апрель 2024 года в своем канале в одном из мессенджеров размещал материалы и инструкции по изготовлению самодельных бомб, предназначенных для подготовки возможных диверсий и терактов в России, а также для пропаганды и оправдания терроризма. Все это он находился на территории Тюменской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили и пресекли противоправную деятельность мужчины. В настоящее время житель Тюмени заключен под стражу.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства обвиняемого силовики обнаружили и изъяли технику и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Также назначены необходимые экспертизы.

Ранее в Москве арестовали мужчину за подготовку терактов и оправдание экстремизма.